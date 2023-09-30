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نحنا منشتغل سياسة وصمود بالتعاون مع اهل مدينة زحلة ومحيطها… ونحنا ما منسكّر بيوت، نحنا منفتح بيوت، ونحنا ما منقسّم عيل ومنفوت بين امّ وابنها، نحنا منجمع العيل، ونحنا ما منرهن قرار مدينة، نحنا منحرّر قرارها، ولا منكبّل بلديّة بمطالب او جمعية بسياسات صغيرة – نحنا اصحاب السياسيات الكبيرة وين ما كنا وكيف ما كنا… الصمود والإصلاح متل السيادة والإستقلال… افعال مش اقوال
السبت 30 أيلول 2023

نحنا منشتغل سياسة وصمود بالتعاون مع اهل مدينة زحلة ومحيطها… ونحنا ما منسكّر بيوت، نحنا منفتح بيوت، ونحنا ما منقسّم عيل ومنفوت بين امّ وابنها، نحنا منجمع العيل، ونحنا ما منرهن قرار مدينة، نحنا منحرّر قرارها، ولا منكبّل بلديّة بمطالب او جمعية بسياسات صغيرة – نحنا اصحاب السياسيات الكبيرة وين ما كنا وكيف ما كنا… الصمود والإصلاح متل السيادة والإستقلال… افعال مش اقوال

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