نحنا منعرف التفاوت الضريبي الموجود بالبقاع. انا كنت وزير طاقة وبعرف قدّيش زحلة ملتزمة اكثر من غيرها بدفع الكهرباء والمياه بفروقات شاسعة، بس كمان هالفروقات موجودة ضمن زحلة نفسها، ببلداتها وبأحيائها، وهيدا ظلم وحرام الظلم بحق البعض. بس بنفس الوقت، الدولة يلّي ما بتأمّن لشعبها بيئة اقتصادية سليمة وفرص عمل وخدمات فعليّة، ما فيها تفرض عليه ضريبة. ولمّا بتتأمّن الخدمة، واجب المواطن يدفع الضرايب والرسوم وواجب الدولة تنفقها بعدالة بين المناطق
نحنا منعرف التفاوت الضريبي الموجود بالبقاع. انا كنت وزير طاقة وبعرف قدّيش زحلة ملتزمة اكثر من غيرها بدفع الكهرباء والمياه بفروقات شاسعة، بس كمان هالفروقات موجودة ضمن زحلة نفسها، ببلداتها وبأحيائها، وهيدا ظلم وحرام الظلم بحق البعض. بس بنفس الوقت، الدولة يلّي ما بتأمّن لشعبها بيئة اقتصادية سليمة وفرص عمل وخدمات فعليّة، ما فيها تفرض عليه ضريبة. ولمّا بتتأمّن الخدمة، واجب المواطن يدفع الضرايب والرسوم وواجب الدولة تنفقها بعدالة بين المناطق
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