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نسبة الاقتراع بلغت في اسطنبول 51% وفي ابو ظبي 64%و34% في المانيا
الأحد 08 أيار 2022

بلغت نسبة الاقتراع في اسطنبول 51% وفي ابو ظبي 64%و34% في المانيا

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