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نسبة الاقتراع في أبو ظبي وصلت الى 65,2%
الأحد 08 أيار 2022

وصلت نسبة الاقتراع في أبو ظبي الى 65,2%

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