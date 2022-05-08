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نسبة الاقتراع في ابو ظبي بلغت حتى الساعة 63% وفي دبي 47،10٪ اما في تركيا فبلغت حتى الساعة 43%
الأحد 08 أيار 2022

بلغت نسبة الاقتراع في ابو ظبي حتى الساعة 63% وفي دبي 47،10٪ اما في تركيا فبلغت حتى الساعة 43%

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