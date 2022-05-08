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عدد المقترعين في دبي بلغ 10430 اي بنسبة 52.32%
الأحد 08 أيار 2022

بلغ عدد المقترعين في دبي 10430 اي بنسبة 52.32%

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