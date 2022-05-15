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نسبة الاقتراع في بيروت الاولى حتى الساعة ٩ صباحا بلغت١.٢٠ بالمئة
الأحد 15 أيار 2022

نسبة الاقتراع في بيروت الاولى حتى الساعة ٩ صباحا بلغت١.٢٠ بالمئة

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