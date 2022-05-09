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نسبة الاقتراع في ولاية كينيتيكيت الأميركية بلغت 57%
الإثنين 09 أيار 2022

نسبة الاقتراع في ولاية كينيتيكيت الأميركية بلغت 57%

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