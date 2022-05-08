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نسب الاقتراع في ابو ظبي بلغت 70,43% وفي النمسا 54,3%
الأحد 08 أيار 2022

بلغت نسب الاقتراع في ابو ظبي 70,43% وفي النمسا 54,3%

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