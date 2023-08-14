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نصرالله: أقول لقادة العدو، أنتم أيضًا ستعودون إلى العصر الحجري إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان
الإثنين 14 آب 2023

نصرالله: أقول لقادة العدو، أنتم أيضًا ستعودون إلى العصر الحجري إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان

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