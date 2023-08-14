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نصرالله: التقسيم ليس في مصلحة أي طائفة والمرحلة تحتاج إلى تدبر وتعقل وليس السير مع الغرائز
الإثنين 14 آب 2023

نصرالله: التقسيم ليس في مصلحة أي طائفة والمرحلة تحتاج إلى تدبر وتعقل وليس السير مع الغرائز

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