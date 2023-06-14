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نعمة افرام: يجب البدء بالبحث عن مساحات مشتركة لانتخاب رئيس واعطيت صوتي لجهاد ازعور
الأربعاء 14 حزيران 2023

نعمة افرام: يجب البدء بالبحث عن مساحات مشتركة لانتخاب رئيس واعطيت صوتي لجهاد ازعور

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