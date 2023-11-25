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نقابة الصحافيين الفلسطينيين: إسرائيل قتلت 66 صحافيا بينهم 6 صحافيات منذ بدء العدوان على غزة
السبت 25 تشرين الثاني 2023

نقابة الصحافيين الفلسطينيين: إسرائيل قتلت 66 صحافيا بينهم 6 صحافيات منذ بدء العدوان على غزة

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