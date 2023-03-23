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نقابة موظفي هيئة اوجيرو تقرر الاضراب المفتوح
الخميس 23 آذار 2023

نقابة موظفي هيئة اوجيرو تقرر الاضراب المفتوح

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