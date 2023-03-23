نواب “تغييريون” يعملون لتفاهم مع باسيل؟

أشارت معلومات صحافية إلى أن نوّاباً “تغييريين” يتواصلون مع “التيار الوطني الحرّ” والنائب جبران باسيل. فالنائب ملحم خلف يتواصل تحت عنوان إيجاد مخرج لإنهاء التعطيل الرئاسي ومحاولة الإتفاق على اسم رئيس يرضى عنه الجميع، أما زميله النائب ابراهيم منيمنة فيفتح قنوات إتصال شبه يومية مع نواب “التيار” ويبرّر بأنّه تواصل الضرورة ويأتي تحت عنوان “تقني” لأن لـ”التيار” كتلة وازنة في المجلس النيابي يجب التواصل معها. أما النائب ميشال الدويهي فيضع تواصله مع “التيار الوطني الحرّ” تحت إطار البحث عن حلول وطنية، اما النائب مارك ضو، فأكّد وجود نقاش جدّي مع “التيار الوطني الحرّ” يتناول الأزمة الرئاسية واسم الرئيس”.
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