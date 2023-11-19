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هآرتس: السفينة المختطفة على يد الحوثيين تابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر
الأحد 19 تشرين الثاني 2023

هآرتس: السفينة المختطفة على يد الحوثيين تابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر

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