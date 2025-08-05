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هآرتس: 47 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في مارس الماضي
الثلاثاء 05 آب 2025

هآرتس: 47 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في مارس الماضي

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