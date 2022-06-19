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هاشم للـOTV: قد نكون امام تكليف بلا تأليف والحديث عن الوزارات وتحديدا وزارة المال سابق لاوانه
الأحد 19 حزيران 2022

هاشم للـOTV: قد نكون امام تكليف بلا تأليف والحديث عن الوزارات وتحديدا وزارة المال سابق لاوانه

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