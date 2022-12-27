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هاشم للـOTV: لا جديد بالنسبة للحوار لكن اذا راى الرئيس بري ان الظروف مؤاتية فلن يتوانى عن الدعوة
الثلاثاء 27 كانون الأول 2022

هاشم للـOTV: لا جديد بالنسبة للحوار لكن اذا راى الرئيس بري ان الظروف مؤاتية فلن يتوانى عن الدعوة

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