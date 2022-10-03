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هاشم للـOTV: لم ندخل بعد باسماء محددة لرئاسة الجمهورية وسليمان فرنجية بالنسبة لنا متقدم على غيره
الإثنين 03 تشرين الأول 2022

هاشم للـOTV: لم ندخل بعد باسماء محددة لرئاسة الجمهورية وسليمان فرنجية بالنسبة لنا متقدم على غيره

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