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هبوط طائرتين أميركيتين في مطار تل أبيب تحملان عتادا عسكريا وذخائر
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

هبوط طائرتين أميركيتين في مطار تل أبيب تحملان عتادا عسكريا وذخائر

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