هجوم جديد من المستقبل على القوات

صدر عن دائرة القابلات القانونيات في مصلحة المهن المجازة في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:
نشرت “منسقية تيار المستقبل-البقاع الأوسط” عبر حسابها على موقع “تويتر” بتاريخ ٧ ايار ٢٠٢٢ ما يلي:
فازت اللائحة المدعومة من “تيار المستقبل” بالتزكية في نقابة القابلات القانونيات بعد إنسحاب مُرشّحة “القوات اللبنانية ” لمركز نقيب لصالح مُرشّحة “حركة أمل”…
تستغرب دائرة القابلات القانونيات في مصلحة المهن المجازة في “القوات اللبنانية” هذا الكلام العار عن الصحة في هذا التوقيت بالذات، قبل اسبوع من الانتخابات النيابية، علماً بأنها لم تخض المعركة الإنتخابية من الأساس، ولم يكن لديها أية مرشحة لا لمركز نقيب أو لمركز العضوية في مجلس النقابة.
كما وتفيد الدائرة بأن همّها الأول والأخير هو مصلحة الزميلات والنقابة بغض النظر عن توجهاتهن السياسية وغيرها، وتتمنى عدم إقحام شؤون المهنة والنقابة في الزواريب السياسيّة الضيّقة لأن مصلحة النقابة العامة والقابلات القانونيات فوق كل اعتبار.
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