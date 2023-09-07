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هجوم عنيف من قبل حركة فتح على منطقة التعمير في مخيم عين الحلوة (فيديو)
الخميس 07 أيلول 2023

هجوم عنيف من قبل حركة فتح على منطقة التعمير في مخيم عين الحلوة (فيديو)

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