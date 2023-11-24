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هدوء حذر على الحدود الجنوبية مع بدء سريان الهدنة في غزة عند السابعة صباحا
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

هدوء حذر على الحدود الجنوبية مع بدء سريان الهدنة في غزة عند السابعة صباحا

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