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هدوء حذر على طول الخط من الناقورة حتى عيتا الشعب وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

هدوء حذر على طول الخط من الناقورة حتى عيتا الشعب وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع

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