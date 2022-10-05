هذا ما كشفه النائب الان عون عن جديد ملف تشكيل الحكومة (الأنباء)￼

أشار عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب آلان عون إلى أن “لا تأكيدات على إجراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارةً إلى قصر بعبدا، والملف رهن تقارب وجهات نظر الطرفين، الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، للتشكيلة الحكومية، فالأول يريد تطوير التشكيلة الحالية، فيما الثاني يفضّل الإبقاء على الموجود، بانتظار بلورة نظرة متقاربة”.
وفي حديث لـ “الأنباء الإلكترونية”، أمل عون “تشكيل حكومة قبل نهاية العهد”، لكنه في الوقت نفسه لفت إلى أن “لا توقعات، بانتظار الوصول إلى قاسم مشترك بين طرفي التأليف
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