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هذه العقدة الأساسيّة في تشكيل الحكومة (البناء)
السبت 24 أيلول 2022

علمت «البناء» أن العقدة الأساسيّة التي لم تُحلّ بعد في الملف الحكومي، هي الوزير الدرزي، والاسم الذي سيأتي مكان وزير المهجرين عصام شرف الدين ومَن سيسمّيه، في ظل عجز ميقاتي عن اختيار اسم يحظى بموافقة رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان.

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