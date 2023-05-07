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هزة أرضية بقوة 4.7 في انطاكيا شعر بها سكان الساحل اللبناني
الأحد 07 أيار 2023

هزة أرضية بقوة 4.7 في انطاكيا شعر بها سكان الساحل اللبناني

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