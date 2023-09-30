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هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب جنوب شرق بابوا غينيا الجديدة
السبت 30 أيلول 2023

هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب جنوب شرق بابوا غينيا الجديدة

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