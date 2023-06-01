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هزة أرضية بقوة 5.2 درجة بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
الخميس 01 حزيران 2023

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

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