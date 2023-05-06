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هزة ارضية شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
السبت 06 أيار 2023

هزة ارضية شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

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