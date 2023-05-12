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هزة بقوة 4.7 درجات ضربت منطقة قهرمان مرعش في تركيا
الجمعة 12 أيار 2023

هزة بقوة 4.7 درجات ضربت منطقة قهرمان مرعش في تركيا

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