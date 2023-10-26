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هكتور حجار للـOTV: على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات مفصلية اذ ان ما يحصل لا يكفي
الخميس 26 تشرين الأول 2023

هكتور حجار للـOTV: على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات مفصلية اذ ان ما يحصل لا يكفي

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