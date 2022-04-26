هل يعود ميسي الى برشلونة او يبقى مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل؟

كشفت تقارير إعلامية أن نجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي سيبقى مع العملاق الباريسي في الموسم المقبل.
وقالت محطة “سكاي سبورت نيوز” الرياضية أن ميسي يعتزم اللعب لمصلحة نادي العاصمة الفرنسية لموسم واحد آخر على الأقل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ويرتبط النجم الأرجنتيني، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات، بعقد مع سان جيرمان حتى نهاية حزيران 2023.
وكانت تكهنات ترددت في الفترة الأخيرة حول إمكانية عودة ميسي إلى ناديه السابق برشلونة الذي أمضى فيه 17 عاماً، وانتقل منه في العام الماضي إلى سان جيرمان، وذلك بعد فشل تمديد عقده مع النادي الكتالوني.
وقالت المحطة إن النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عاماً يهدف إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع بطل فرنسا.
وأفاد التقرير بأن من المنتظر إعادة بناء الفريق، ورغم العقود السارية، فإن من غير المؤكد ما إذا كان البرازيلي نيمار (الذي يستمر عقده حتى 2025) والإسباني سيرجيو راموس (الذي يستمر عقده حتى 2023) سيبقيان في سان جيرمان.
وينتهي عقد الفرنسي الدولي كيليان مبابي مع باريس في نهاية الموسم الحالي.
المصدر: جريدة النهار
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