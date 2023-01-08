هل يُجدّد برّي الدعوة الى الحوار؟ (الأنباء)

المصدر: جريدة الأنباء
في موضوع الحوار وتجديد رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليه، رأت مصادر نيابية عبر “الأنباء” الالكترونية، أن هذا الأمر مرتبط بتجاوب الأطراف المعنيين ومعرفة اذا ما كانوا قد اقتنعوا بالحوار او ما زالوا على موقفهم، اذ لا يمكن ان نتوصل الى تفاهم على اسم الرئيس من دون حوار، فالجلسات العشرة الماضية لم توصل الى نتيجة ولا بد اذاً من الحوار للوصول الى نتيجة وهذا ما حصل في الولايات المتحدة وفي أكثر الدول الديمقراطية، مستغربة العناد الذي يظهر لدى البعض.
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