هوكشتاين: المفروض ان يضعنا الطرح المعدل على السكة الصحيحة (الجمهورية)

كتبت صحيفة الجمهورية تقول:
قالت اوساط واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين أبلغ إلى بعض من التقاهم امس في بيروت، انّه يحمل طرحاً جديداً في شأن ترسيم الحدود البحرية، يختلف عمّا سبقه، مشيراً إلى انّ «من المفروض ان يضعنا الطرح المعدل على السكة الصحيحة، وان يحقق تقدّماً نحو الحل». وتوقف هوكشتاين عند رسائل «حزب الله» الأخيرة عبر عملية المسيّرات او الفيديو المصور، معتبراً «انّ هذه التصرفات تزيد الاسرائيليين تشبثاً بمواقفهم ولا تساعد في دفع الملف إلى الامام».
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