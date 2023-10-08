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هيئة البث الإسرائيلية: إرتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 على الأقل
الأحد 08 تشرين الأول 2023

هيئة البث الإسرائيلية: إرتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 على الأقل

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