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هيئة البث الإسرائيلية: اتفاق وشيك لإطلاق سراح 80 محتجزا إسرائيليا في غزة
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

هيئة البث الإسرائيلية: اتفاق وشيك لإطلاق سراح 80 محتجزا إسرائيليا في غزة

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