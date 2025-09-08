موقع البرامج
نشرات الأخبار
هيئة المنافذ العراقية: تبادل معلومات مع إيران لمنع دخول أشخاص ومعدات يهددون الأمن
الإثنين 08 أيلول 2025

هيئة المنافذ العراقية: تبادل معلومات مع إيران لمنع دخول أشخاص ومعدات يهددون الأمن

الملفات
الاكثر قراءة