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“واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن تدرس تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية
السبت 01 تموز 2023

“واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن تدرس تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

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