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والدة الشهيدة فرح عمر: ابنتي أصرت على أن تعود لتغطية الأحداث في الجنوب، وسيكون هناك ألف فرح
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

والدة الشهيدة فرح عمر: ابنتي أصرت على أن تعود لتغطية الأحداث في الجنوب، وسيكون هناك ألف فرح

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