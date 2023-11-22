موقع البرامج
نشرات الأخبار
وزارة الخارجية: لبنان طلب مجدداً من مجلس الأمن أن يتحمّل مسؤولياته لجهة إدانة “إسرائيل”
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

وزارة الخارجية: لبنان طلب مجدداً من مجلس الأمن أن يتحمّل مسؤولياته لجهة إدانة “إسرائيل”

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com