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وزارة الخزانة الأميركية تفرض مزيدا من العقوبات على أشخاص وشركات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا
الخميس 15 أيلول 2022

وزارة الخزانة الأميركية تفرض مزيدا من العقوبات على أشخاص وشركات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا

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