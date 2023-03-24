موقع البرامج
نشرات الأخبار
وزارة الدفاع الأميركية: الضربة الجوية الأميركية ضد الحرس الثوري في سوريا هي إنذار مباشر لإيران
الجمعة 24 آذار 2023

وزارة الدفاع الأميركية: الضربة الجوية الأميركية ضد الحرس الثوري في سوريا هي إنذار مباشر لإيران

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com