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وزارة الدفاع الروسية: خسائر العدو بلغت أكثر من 1760 عسكريا خلال الأسبوع الماضي على محور دونيتسك
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

وزارة الدفاع الروسية: خسائر العدو بلغت أكثر من 1760 عسكريا خلال الأسبوع الماضي على محور دونيتسك

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