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وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 1100 فلسطيني وإصابة 5339 في ضربات جوية إسرائيلية
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 1100 فلسطيني وإصابة 5339 في ضربات جوية إسرائيلية

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