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وزارة الصحة الفلسطينية: 2778 شهيدا ونحو 10 آلاف جريح في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

وزارة الصحة الفلسطينية: 2778 شهيدا ونحو 10 آلاف جريح في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

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