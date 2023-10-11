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وزارة الصحة بغزة: 950 قتيلا و5 آلاف جريح منذ بدء الحرب على القطاع
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

وزارة الصحة بغزة: 950 قتيلا و5 آلاف جريح منذ بدء الحرب على القطاع

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