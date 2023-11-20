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وزارة الصحة في غزة: أي تحرك إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي سيحولها لمقبرة
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

وزارة الصحة في غزة: أي تحرك إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي سيحولها لمقبرة

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