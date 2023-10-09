موقع البرامج
نشرات الأخبار
“وزارة الصحة في غزة” تؤكد اكتظاظ المستشفيات مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

“وزارة الصحة في غزة” تؤكد اكتظاظ المستشفيات مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com